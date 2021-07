Dansk medaljehåb i Tokyo: OL-følelsen er væk

Samtidig er bevægelsesfriheden indskrænket, hvilket betyder, at han ikke ser særlig meget til de øvrige danske atleter i Tokyo.

- Det er helt klart anderledes end de to andre, jeg har været til.

- Jeg har kun været inde i OL-byen en enkelt gang, fordi vi bor på hotel tæt ved skydebanen. Det er en kæmpe omvæltning i forhold til tidligere OL, siger Jesper Hansen.

- Der er ingen tvivl om, at det fjerner OL-følelsen at bo på hotel herude, siger den tidligere verdens- og europamester.

Det 40-årige medaljehåb bor samme med tre andre danske skytter. Det er riffelskytterne Rikke Mæng Ibsen, Anna Skade Nielsen og Steffen Olsen, der alle er med til deres første OL.

- Vi har et værelse og to opholdsrum, og det vil jeg kalde et fængsel, men uden for minder det om en normal konkurrence. Der er der ikke noget, der er anderledes. Men OL-følelsen er væk, siger Jesper Hansen.

Selv om der er en del modstand i Japan omkring afholdelsen af OL på grund af den aktuelle coronasituation i landet, så har skeetskytten ikke mødt andet end smil og hjælpsomhed fra japanerne.

Han hævede dog øjenbrynene, da den administrerende direktør for OL-organisationen, Toshiro Muto, for to dage siden sagde, at han ikke ville udelukke, at legene fortsat kan aflyses.

I forvejen er det blevet besluttet, at OL afholdes uden tilskuere.

- Selvfølgelig rammer det os at få sådan en udmelding. Som tingene ser ud, og efter hvad jeg selv kan læse, så tror jeg nu ikke på, at det sker.

- Det har vi ligesom skubbet væk. Men det kan jo ske, og så vil det være fem års spildt arbejde. Det er en beslutning, der skal tages på et højere plan, og vi må leve med det, hvis det sker. Så kommer der et nyt OL om tre år, og så må vi se frem til det, siger Jesper Hansen.

Han nævner selv, at det så sent som onsdag kom frem, at en kvindelig skeetskytte havde afleveret en positiv coronatest. Det var briten Amber Hill, der er nummer et på kvindernes verdensrangliste. Hun er nu ude af OL.

Danskeren fastslår dog, at han ikke selv frygter et positiv testsvar.

- Vi er blevet vaccineret, og vi håber på, at den vaccine kan holde det ude. Det gør, at vi ikke har den tanke i hovedet, siger han.

Jesper Hansen tager hul på den første kvalifikationsrunde i skeetskydning natten til søndag klokken 3 dansk tid. Natten til mandag er der anden kvalifikationsrunde og finale.

Skeetskytten endte på femtepladsen ved det seneste OL i Rio for fem år siden.