Dansk medaljehåb: OL-støtte er meget beroligende

Sådan siger roeren Sverri Nielsen, der sidste år vandt VM-sølv og regnes som et godt medaljebud ved OL i Tokyo, efter at det onsdag blev en kendsgerning, at de danske OL-forberedelser støttes med yderligere 40 millioner kroner.

Salling Fondene, Kirkbi og regeringen er gået sammen om at støtte Danmarks Idrætsforbund og Team Danmark med dette beløb, der skal dække ekstraudgifter i forbindelse med, at OL og Para-OL er rykket fra 2020 til 2021.

- Det var en vigtig brik, der manglede at falde på plads, hvad der ville ske med det økonomiske aspekt, så det er gode nyheder. Nu får man mere ro på, siger den 26-årige Sverri Nielsen.

Det er endnu uvist, hvordan pengene fordeles mellem specialforbundene, så han tør ikke sige, hvad det præcist kommer til at betyde for ham.

- Det er svært at sige helt konkret, men det, at der kommer støtte, betyder formentlig, at alle danske tropper får en bedre forberedelse til OL, og brikkerne begynder at falde på plads.

- Nu får vi forhåbentlig styr på træningslejrene og trænerne. Vi behøver ikke at bekymre os om, om der er penge til trænere, og om man ville være nødt til at fyre dem og finde alternativer, lyder det fra Sverri Nielsen.

Han sikrede Danmark en OL-kvoteplads, da han sidste år snuppede VM-sølv. Det var Danmarks første VM-medalje nogensinde i herrernes singlesculler.

Den 26-årige Sverri Nielsen mangler dog stadig at blive officielt udtaget til OL i Tokyo.

Det er vurderet, at den økonomiske håndsrækning er nødvendig, hvis de danske atleter næste sommer skal rejse til Tokyo med en lige så god optakt, som det var planen, at atleterne skulle have haft i år, hvis coronavirus ikke havde gennemtvunget en OL-udskydelse.

Salling Fondene donerer 15 millioner kroner, mens Kirkbi-koncernen, der ejes af Lego-familien, donerer 10 millioner kroner. Dertil kommer en særbevilling fra regeringen på 15 millioner kroner.