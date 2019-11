Dansk målscorer om EM-billet: En sindssyg følelse

Danskerne skulle blot bruge et enkelt point for at gå videre. Martin Braithwaite blev den store helt i Dublin, da han efter 73 minutter bragte Danmark foran.

- Det er en helt sindssyg følelse at spille Danmark til et EM og så på hjemmebane. Det skal vi være meget taknemmelige over, at vi får den oplevelse, siger Martin Braithwaite til Kanal 5.

Det var en kamp med meget få chancer til Danmark, men Braithwaite udnyttede en af de få, da han dirigerede bolden ind med tåen efter Henrik Dalsgaards indlæg fra højre.

- Timingen var perfekt, siger han om situationen.

Med hans mål lignede det en sikker EM-billet til Danmark, der kunne nøjes med uafgjort, men fem minutter før tid udlignede Irland, og hjemmeholdet pressede intenst for sejrsmålet i de sidste minutter.

- Jeg tænkte ikke så meget. Jeg var rolig og stolede på mit hold. Nu er der eufori, og alle er glade, lyder det fra angriberen.

Danskerne skulle grave dybt for at få det ene point med hjem fra den irske hovedstad, beretter landsholdskollega Pierre-Emile Højbjerg.

- Der var blod sved og tårer, vi spillede med hjertet uden på. Sådan nogle aftener her glemmer man sent, siger Højbjerg til Kanal 5.

- Det handlede om at smide alle følelser og tanker til side (efter udligningen, red.). Man må tage det for duel for duel og situation for situation og langsomt få tiden til at gå, lyder det fra midtbanespilleren.