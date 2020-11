Dansk målscorer: Vi kan være stolte senere

I første omgang vejer skuffelsen tungest, men når Nations League-kampen er kommet på afstand, vil der være gode ting at tage med fra den.

Det siger Danmarks første målscorer i kampen, Jonas Wind.

- Lige nu er der ikke plads til at glæde sig, men det kommer måske senere i aften eller i morgen. Jeg synes, at vi spillede en god kamp, men de var mere kyniske.

- Vi spillede fremragende i første halvleg og havde chancen for at score til 2-1, så det er en kamp, vi kan være stolte af på et senere tidspunkt, siger Jonas Wind til Kanal 5.

Han henviser til en chance, hvor han selv spillede Martin Braithwaite alene igennem, men uden at chancen førte til et dansk føringsmål.

Inden det havde han selv udlignet på et hovedstød. Det var hans andet landskampsmål og et højdepunkt i karrieren.

- Jeg gjorde det fornuftigt i kampen. Jeg gik ned i banen, og så skabte jeg plads til Yussuf Poulsen og Martin Braithwaite. Jeg scorede også, og jeg er fint tilfreds med min indsats.

- Jeg har fået tillid fra Hjulmand (landstræneren, red.), og det her var helt klart den største kamp i min karriere, når jeg kunne starte inde for landsholdet mod verdens nummer et, siger Wind til Kanal 5.

Danmarks andet mål i kampen var et belgisk selvmål.