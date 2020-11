Kasper Junker er nummer to på topscorerlisten i den norske Eliteserien for Bodø/Glimt, der søndag kan vinde mesterskabet. Her ses den 26-årige angriber efter en scoring mod AC Milan i kvalifikationen til Europa League. (Arkivfoto).

Dansk målmaskine folder sig ud i Norge

Kasper Junker scorer i gennemsnit et mål per kamp for Bodø/Glimt, som søndag kan blive norsk mester. Små justeringer har forvandlet ham til topscorer.

I dansk fodbold var den 26-årige angriber på ingen måde kendt for sine mål, men det har ændret sig, efter at han i sommeren 2019 drog til Norge, hvor han i weekenden kan blive norsk mester.

