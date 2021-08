Dansk lokomotiv er klar til OL-finale efter bizart styrt

De er således alle fire i gang med opvarmningen i Izu Velodrome.

Rodenberg var ellers impliceret i et grotesk styrt i duellen med Storbritannien om en finaleplads.

Her var danskerne langt foran briterne, hvis sidstemand, Charlie Tanfield, var sakket langt bagud. Så langt, at Rodenberg uden at kigge op bragede ind i ham.

De styrtede begge, og det resulterede i et større efterspil, hvor Danmark pegede på reglen om, at holdet havde indhentet Storbritannien, og at løbet derfor var afgjort ved sammenstødet.

Briterne mente omvendt, at de blev snydt for muligheden for at sætte en brugbar tid i kampen om en potentiel bronzeduel, fordi deres rytter blev kørt ned.

Juraen var tilsyneladende på Danmarks side, og derfor er den første danske medalje i banecykling i år allerede en realitet. Spørgsmål er, om den skal være af guld eller sølv.