Dansk løbsarrangør bekræfter cykelstjernes deltagelse

En af verdens bedste cykelryttere stiller til start i næste uges PostNord Danmark Rundt.

Arrangørerne af det danske løb bekræfter på dets hjemmeside, at Remco Evenepoel skal køre de danske landeveje tynde i kampen om den samlede sejr.

Han afslørede selv i sidste uge, at han skulle køre i Danmark for at komme i løbsrytme.

Den 21-årige belgiers deltagelse må siges at være lidt af et scoop for etapeløbet, der derudover har sprinterne Mark Cavendish, Giacomo Nizzolo og Dylan Groenewegen samt en række danske topryttere på den foreløbige startliste.

Evenepoel er af mange blevet udråbt til et af cykelsportens allerstørste talenter i mange år.

Han vandt stort set alt i juniortiden og brød hurtigt igennem på seniorniveau med flere store sejre.

Men et voldsomt styrt i Lombardiet Rundt i 2020 satte karrieren på pause.

På vej mod et topresultat kørte han ud over en bro, brækkede sit bækken og var tæt på at skulle tilbringe resten af livet i kørestol.

Så galt gik det ikke, og han gjorde comeback på den store scene i Giro d'Italia tidligere i år. Han udgik efter 17 etaper, men vandt senere det samlede klassement i Belgien Rundt.

Topniveauet søger han dog fortsat efter.

Remco Evenepoel var senest i aktion ved OL i Tokyo, hvor han blev nummer 49 i linjeløbet og 9 på enkeltstarten.

PostNord Danmark Rundt begynder 10. august og slutter 14. august med en enkeltstart på Frederiksberg.