Dansk løber er færdig ved OL efter første løb

Efter kun at have været i aktion i næsten otte og et halvt minut kan Ole Hesselbjerg pakke tasken og rejse hjem fra OL.

Hesselbjerg sluttede som nummer syv i sit heat med tiden 8 minutter og 24,08 sekunder. Det er 3,66 sekunder langsommere end Hesselbjergs danske rekord og rakte altså ikke til avancement.

Der blev afviklet tre indledende heat. Hesselbjerg deltog i det tredje og sidste. De tre bedste i hver gik direkte videre. Derudover fik dem med de seks bedste tider også en finalebillet.

- Jeg kommer ind på stadion og får at vide, at der i de andre to heats er blevet løbet ret stærkt, men jeg tænker egentlig, at det stadig er muligt (at gå videre, red.). Det er stadig tider, der er inden for min rækkevidde, siger Ole Hesselbjerg.

- Efter den første kilometer tænker jeg, at det stadig var muligt, men derefter blev det bare hårdere og hårdere.

Efter de første 1000 meter var Hesselbjerg nummer 12, men derefter fik den 31-årige dansker altså løbet sig lidt frem i feltet, men ikke tættere på fronten. Det var aldrig tæt på at ende med en dansk plads i finalen.

Ole Hesselbjerg var også med ved OL i Rio de Janeiro i 2016.