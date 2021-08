Dansk løb vil lokke suveræn belgier retur

Så langt var der fra nummer et til to i PostNord Danmark Rundt, som lørdag sluttede med endnu en sejr til den suveræne belgier Remco Evenepoel.

Spørgsmålet er, om det 21-årige stortalent måske endda er for god til det danske løb.

Nej, mener løbsdirektør Frank Hyldgaard, der håber at se Evenepoel tilbage på dansk jord inden længe.

- Han sagde heldigvis til mig, at han glædede sig til næste år. Vi må håbe, at kalenderen passer, og at han har lyst til at besøge os næste år, siger han.

Arrangørerne havde for første gang valgt at lægge en enkeltstart på Frederiksberg på sidste etape. Tiltaget skulle bevare spændingen i løbet til det sidste.

Men i stedet endte det med den mest suveræne sejr i PostNord Danmark Rundt siden 2005, hvor Ivan Basso satte resten af feltet til vægs med mere end to minutter.

- Vi eksperimenterede lidt med en enkeltstart til sidst for at holde spændingen om trøjen. Det formåede han jo at punktere i torsdags. Det er fint, for der var stadig meget spænding om anden- og tredjepladsen, siger Frank Hyldgaard.

Der var delte meninger om den afsluttende enkeltstart på 10,8 kilometer. For nogle af rytterne var den en tand for teknisk, mens andre nød de eksplosive ryk, ruten krævede.

Men ideen om at runde løbet af med en tidskørsel i stedet for en massespurt på Frederiksberg Allé falder i god jord hos Søren Kragh Andersen, der var et sekund fra vinderen Evenepoel på sidste etape.

- Det er fedt, at de gør noget andet. Der vil altid være nogle, der er skuffede. Der er nogle, der er bedre til at spurte end til at køre enkeltstart, og de andre år har jeg tænkt, at jeg gerne ville have en enkeltstart.

- Det behøver ikke være enkeltstart de næste ti år, men man kan skifte lidt, så der er forskellige vindere forskellige år, lyder det fra Kragh.

Arrangørerne er godt i gang med at planlægge næste års løb, og på nær to er alle start- og målbyer allerede på plads ifølge løbsdirektøren.

Frem mod løbet i 2022 er der flere ting, cykelløbet vil arbejde på at "finjustere".

Blandt andet lød der kritik af, at der på 1. etape var en del biler på ruten uden tilknytning til løbet. Det blev dog hurtigt justeret.

- Politiet og race marshall fik lagt en ny strategi for, hvordan det skulle gøres. Vi har fået mange roser af rytterne efterfølgende for, at der blev taget hånd om det, siger Frank Hyldgaard.

På samme etape fra Struer til Esbjerg hang Niklas Larsen et stykke efter feltet efter et styrt. Han blev bedt om at stoppe før rundstrækningen på grund af risikoen for sammenstød på de korte omgange.

Senere viste det sig, at den forsvarende vinder af løbet forinden havde pådraget sig en hjernerystelse. Og han havde i øvrigt fået lov at fortsætte på 2. etape af UCI-kommissærerne, selv om han ikke måtte køre de sidste ti kilometer.

Men situationen giver alligevel stof til eftertanke hos arrangørerne, som også måtte se Remco Evenepoel overhale feltet med en omgang i Vejle.

- Det er også noget, vi evaluerer. Historisk set har vi kørt sådan nogle omgange mange gange. Men forskellen kan være, at feltet var stærkere i år.

- Selvfølgelig er der nogle ting, der skal finjusteres. Nogle af dem gør vi noget ved, og ved andre er der omstændigheder, hvor man må sige, at det bare er sådan, det er, siger løbsdirektøren.

PostNord Danmark Rundt satser på at præsentere næste års rute i januar.