Dansk landstræner hylder speedwaypensionist: En gentleman

Hans Nielsen kørte selv mod Greg Hancock, da VM-serien blev etableret i 1995. Allerede dengang var amerikaneren en god ambassadør for sporten, siger Hans Nielsen, der er overrasket over, at den firedobbelte verdensmester pludselig stopper karrieren.

Danmarks cheflandstræner i speedway, Hans Nielsen, hylder Greg Hancock, efter at den 49-årige amerikaner fredag bekendtgjorde, at han trækker sig fra VM-serien i 2020 og går på speedwaypension.

- Han har været speedwayens gentleman med den måde, han har kørt på. Da han vandt VM for første gang i 1997, var han nok den første verdensmester, der har vundet, selv om han kørte så ekstremt pænt på banen.

- De fleste verdensmestre har altid været meget hårde, men han var den første til at vinde, selv om han altid kørte fair. Måske kunne han have vundet flere verdensmesterskaber, hvis han ikke havde været så flink.

- De sidste år i karrieren kørte han måske lidt hårdere, men han var altid stadig en gentleman uden for banen. Han er en rigtig guttermand, der vil være savnet på banerne, siger Hans Nielsen.

Det er af hensyn til sin kræftsyge kone, at Hancock indstiller karrieren.

Greg Hancock blev verdensmester i 1997, 2011, 2014 og 2016. Hans lange karriere på topniveau kan også bruges som inspiration blandt både talenter og etablerede kørere, siger Hans Nielsen.

- I mange år har vi jo sagt, at nu må han da snart stoppe. Men han er bare blevet ved. Han har været i god form og været god til at motivere sig selv. Det har helt sikkert været godt for sporten, at han har kunnet være med så længe.

- Når jeg snakker med vores unge kørere i dag, siger jeg til dem, at de ikke skal presse sig selv for hårdt, for de skal også kunne køre i morgen uden skader. Se på Hancock, der er mange år til at have en god karriere, siger jeg til dem.

- Vi ser jo også Nicki Pedersen (42 år, red.) blive ved med at køre. Han må også se op til Hancock, for når han kan køre, til han næsten er 50, hvorfor skulle Nicki Pedersen så ikke kunne det, spørger landstræneren.

Greg Hancock skulle have kørt VM-serien på et wildcard. VM-arrangøren har endnu ikke besluttet, hvem der erstatter Hancock, men det mest sandsynlige udfald vil være godt nyt for dansk speedway, spår Hans Nielsen.

- Jeg er ret sikker på, at Martin Smolinski bliver fast VM-kører, mens Mikkel Michelsen så rykker op som førstereserve.

- Hvis det bliver sådan, er det udmærket for dansk speedway, for som førstereserve kommer Michelsen til at få en del løb og erfaring med grandprixsystemet, siger landstræneren.

Ritzau har kontaktet organisationen bag VM-serien for at få svar på, hvem der erstatter Greg Hancock som fast VM-kører, men har lørdag formiddag ikke fået svar.