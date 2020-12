Dansk landstræner har ingen planer om EM-udskiftninger

Om det var træthed eller bare et aggressivt og dygtigt fransk forsvar, som holdt Danmark på 20 mål, vides ikke. Præstationen bortset fra afslutningerne var egentlig godkendt, men det var ikke nok til at få den vigtige sejr.

Det får dog ikke landstræner Jesper Jensen til at ryste på hånden. Inden mellemrunden har trænerne mulighed for at skifte ud i truppen, fra den 35 mand store bruttotrup, alle hold har. Men det har han ingen planer om.

- Så skal der ske noget ekstraordinært. Det er der overhovedet ikke planer om, siger han.

Landstræneren var meget tilfreds med den kollektive præstation mod franskmændene, og derfor ser han ingen grund til at skulle bytte nogen ud.

Han har i stedet brugt timerne efter kampen og onsdag formiddag på at sikre sig, at spillerne får rundet kampen mod Frankrig af på den rigtige måde.

- Det største mentale arbejde består i at lukke Frankrig-kampen ned. Det er vi allerede stort set færdige med efter vores open hour her til morgen med vores to præstationsanalytikere fra Team Danmark, lyder det fra Jesper Jensen.

Ifølge playmaker Mie Højlund var der da også grund til at arbejde tirsdagens kamp ud af kroppen.

- Det vigtigste har været at komme over Frankrig-kampen og få overbevist os selv om, at der også var rigtig mange fine ting at tage med, siger hun.

- I går (tirsdag, red.) var vi meget frustrerede over, at vi havde følelsen af, at vi tabte til os selv.

Hun mener dog, at kampen er ude af kroppen, og så glæder hun sig til kampen mod Sverige, hvor danskerne kommer til at stå over for et noget mere velkendt forsvar.

- Sverige er måske et hold, vi står lidt bedre til. Frankrig er meget offensive i forsvaret og har en spillestil, vi ikke er så vant til at stå over for. Der er vi mere vant til Sverige, siger Højlund.