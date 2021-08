Dansk landshold i kørestolsrugby taber tæt opgør mod Frankrig

Resultatet betyder, at Danmark ikke længere kan kvalificere sig til semifinalen.

Det danske landshold i kørestolsrugby tabte fredag 50-52 til Frankrig i holdenes sidste gruppekamp ved de paralympiske lege i Tokyo i et tæt opgør, som først blev afgjort i de sidste minutter.

Den første af de i alt fire perioder på hver otte minutter endte med en fransk føring på 13-11.

Efter anden periode havde begge hold scoret 22 point, og ved indgangen til fjerde og sidste periode førte Frankrig 36-35.

I fjerde periode havde Frankrig et lille overtag, men i de afsluttende minutter fik Danmark udlignet til stillingen 50-50. Frankrig svarede dog igen ved at score kampens sidste to point.

De to øvrige hold i puljen - Japan og Australien - mødes senere fredag i deres sidste gruppekamp.

Værtsnationen og de forsvarende verdensmestre fra Japan har vundet sine første to kampe, deriblandt over Danmark torsdag med 60-51.

Det giver holdet fire point efter to kampe. Både Danmark, Frankrig og Australien har to point, men australierne har spillet en kamp mindre end de to andre hold.

Kun de to bedste hold går videre fra puljen, og eftersom Frankrig ligger over Danmark, og begge nationer har spillet alle sine puljekampe, så er det ikke længere muligt for danskerne at gå videre.

Det danske hold kan dog glæde sig over en imponerende sejr i den første gruppekamp mod de forsvarende olympiske mestre fra Australien

Kørestolsrugby indeholder elementer af rugby, håndbold og basketball. Der spilles på en bane, der svarer til størrelsen på en basketballbane.

Der er fire spillere på banen. Der scores ved at bringe bolden ind i modstanderens målfelt, mens den er under fuld kontrol. Ved kontrol menes, at spilleren besidder bolden i skødet eller imod andre dele af kroppen eller stolen.

Kørestolsrugby kom officielt på programmet for første gang ved de paralympiske lege i Sydney i år 2000.