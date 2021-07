Dansk landshold bevarer jordforbindelse trods EM-succes

Danskerne har dog en særlig evne til at bevare jordforbindelsen, understreger landstræner Kasper Hjulmand.

- Det er ikke et problem med den gruppe her. Vi lader os ikke rive med. Det er en del af det at være fra Danmark. Vi vil have succes og vinde, men vi ved, hvor vi er fra, og vi glemmer ikke at være ydmyge.

- Vi husker vores familier, hvor vi voksede op, og hvorfor vi gør det. De spillere her lader sig ikke rive med af sådan nogle ting.

- Spillerne er, hvor de bør være. De er sultne og klar til kamp. Samtidig er de generøse og husker deres bagland, siger landstræneren på en presseseance søndag aften.

På den cirka 45 minutter lange køretur fra lufthavnen til Helsingør viste spillerne hinanden videoer af fejringerne rundtom i Danmark.

Det giver en følelse af at være en del af folkefesten, som kun er vokset i takt med Danmarks præstationer ved EM, mener Yussuf Poulsen.

- Det er fantastisk og en vanvittig følelse. Det er nærmest helt uvirkeligt, indtil vi træder ind i Helsingør. Vi er ikke en del af det på samme måde som dem, der står nede på gaden og hopper og jubler.

- Der står vi et sted i Baku på en bane. Det er fantastisk at se, og jeg er glad for at leve i en tid, hvor sådan noget kan blive gengivet på telefoner, så man kan føle, at man er midt i momentet, selv om det ikke sker lige nu, siger han.

Efter sejren over Wales i ottendedelsfinalen havde holdet en hel uge til at forberede sig på kvartfinalen.

Nu er onsdagens semifinale mod England kun få dage væk, mens spillerne har en hård fysisk kamp fra Bakus varme og en lang flyvetur i kroppen.

Men Hjulmand vil ikke bruge undskyldninger.

- Vi bruger ikke så meget tid på, hvordan det kunne have været. Vi er super glade for at være i en EM-semifinale.

- Staben arbejder fantastisk, behandlerne arbejder godt.

- Det korte af det lange er, at vi er klar til på onsdag. Der er ikke nogen klagesang herfra. Vi er klar, lyder det optimistisk fra landstræneren.