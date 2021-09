Dansk lærling er del af VM-komplot mod sin læremester

Til daglig er Mikkel Honoré nemlig ikke blot holdkammerat med Alaphilippe på Quick-Step. Han har i hele sæsonen været en slags elev og superhjælper for den franske verdensstjerne.

Når det danske cykellandshold søndag eftermiddag forsøger at flå regnbuetrøjen af Julian Alaphilippe, er franskmandens danske lærling en del af attentatet på mesteren.

- Jeg stort set haft alle mine løb sammen med Julian. På en måde har jeg været en lærling for ham, og det er en kæmpe ære.

- Forhåbentlig kan jeg blive endnu bedre, så han måske engang kan betale tilbage. Det ville han helt klart gøre, siger Mikkel Honoré.

Torsdag blev det offentliggjort, at han har forlænget sin kontrakt med Quick-Step for yderligere to sæsoner.

Det belgiske storhold har selvfølgelig bemærket, at den 24-årige dansker er mere end fejedreng for chefen. Han har i høj grad vist sig i stand til at lave sine egne resultater og har kørt i top-10 hele 20 gange i denne sæson.

- Forhåbentlig bliver det på et tidspunkt vekslet til 20 sejre, siger Honoré med et grin.

På et møde i oktober skal han fastlægge næste sæsons mål med Quick-Step-ledelsen. Og han har masser af drømme, han gerne vil have udlevet.

- I de kommende år kunne jeg tænke mig at fokusere på de ugelange etapeløb som Tirreno-Adriatico eller Paris-Nice.

- Også de hårde brostensklassikere vil jeg gerne prøve at køre, og så drømmer jeg selvfølgelig om at få min Tour de France-debut næste år, når løbet starter i Danmark, siger Mikkel Honoré.

Med den nye kontrakt på plads kan han se frem til to år mere i selskab med Alaphilippe.

Franskmanden er en karismatisk figur i cykelfeltet, som Honoré er stærkt inspireret af.

- Jeg bliver aldrig en rytter som ham. Han er den eneste i verden, som kan køre så mange watt på korte stigninger. Han er meget mindre og vejer mindre end mig.

- Men jeg kan godt lide ham som type. Ikke bare fordi han vinder meget, men også på grund af måden, han kører på. Han er altid aggressiv.

- Det er en stor inspiration for mig, selv om han ikke altid kører med hovedet, men mere med hjertet, siger Mikkel Honoré.

Søndag bliver han et af fem offensive trumfkort på det danske VM-hold. Det ultimative mål er selvfølgelig at få en dansk verdensmester og dermed støde Alaphilippe fra tronen.

Men franskmanden har båret regnbuetrøjen med stor værdighed, mener hans danske lærling.

- Han har været en fantastisk verdensmester og symbol for cykelsporten det seneste år, lyder det fra Mikkel Honoré.