Dansk kvindeishockey introducerer landsdækkende liga

For første gang tages der hul på en landsdækkende ligaturnering for kvinder.

Et efterfølgende mellemspil, som kaldes DM-kvalifikationen, afgør hvilke to hold, der i foråret skal spille om guldet.

Danmarks Ishockey Unions talentchef, Olaf Eller, håber, at det kan give et løft, som kan gavne landsholdet.

- Det er stort for dansk kvindeishockey endelig at have en landsdækkende liga. Det giver flere gode og tætte kampe og større sportslige udfordringer for vores spillere herhjemme.

- Målet er, at vi øger bredden og kvaliteten i vores spillermateriale og dermed hjælper både vores kvindelandshold og kvindernes U18-landshold, siger Olaf Eller til unionens hjemmeside.

I sidste sæson blev turneringen afbrudt af coronapandemien midt i finaleserien mellem Hvidovre, der har vundet de seneste fem DM-titler, og Herlev.

Åbningen af den landsdækkende liga er et blandt flere tiltag i dansk kvindeishockey.

Danmarks Ishockey Union har også søsat et større breddeprojekt for piger, der skal løfte rekrutteringen af spillere i de yngre aldersgrupper.

- Mange klubber har støttet op og vil satse på pigeishockeyen. Det betyder, at vi nu får igangsat en seriøs og mere bred rekruttering på pigesiden, hvor det hidtil kun har været enkelte klubber, der har trukket læsset.

- Nu kommer flere med, og det vil øge antallet af pigespillere og på sigt både gavne U18-landsholdet og seniorlandsholdet hos kvinderne, vurderer Olaf Eller.

Han er selv til stede til lørdagens ligapremiere i Odense, hvor de fynske bronzevindere fra sidste sæson tager imod Hvidovre klokken 15.