Dansk kvartet misser bronzemedaljer ved VM i banecykling

Dermed ender det med en dansk fjerdeplads.

Den danske kvartet er blevet sammensat for nylig. Tre af rytterne er nye i forhold til OL, hvor det blev til sølv. Kun Rasmus Lund er blevet på holdet.

På grund af den nye opstilling var danskerne heller ikke spået ret store muligheder ved VM, selv om det blev til EM-guld i starten af oktober.

Det startede ellers tæt i bronzeduellen. Efter en kilometer skilte kun en tusindedel af et sekund de to nationer. Danskerne fandt mere fart end briterne på den næste kilometer. Halvvejs var danskerne cirka et halvt sekund hurtigere.

Derefter blev begge kvartetter som planlagt til trioer, og det fungerede bedst for briterne. Med en kilometer tilbage var de foran med et kvart sekund.

Med 500 meter tilbage gik det galt for Danmark. Rasmus Lund førte an, men kørte simpelthen for hurtigt. Lund kørte fra holdkammeraterne, og så røg muligheden for en bronze endegyldigt.