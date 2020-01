Dansk kicker satser på ny chance i NFL efter smagsprøve

Det kom som en overraskelse for mange, da Phillip Andersens navn pludselig stod i et opslag om en ny spiller på Tampa Bay Buccaneers' Twitter-profil i 2019.

Nu håber han på en ny chance i verdens bedste liga for amerikansk fodbold, når han mandag deltager i en endags-træningslejr for kontraktløse spillere i Mobile, Alabama.

- Jeg sparker bare, og så må mine spark være så gode, som de kan være. De har ført mig hertil, så hvorfor skulle de ikke kunne føre mig det sidste stykke? spørger han retorisk.

Det var ved samme træningslejr - "Husted Kicking" - at talentspejdere fra Florida-klubben sidste år fik øjnene op for Andersen, der forinden havde spillet for det tyske hold Berlin Rebels.

Konkurrencen i Tampa Bay Buccaneers var hård, og i slutningen af april fik han en fyreseddel.

Men opholdet gav ham værdifuld erfaring. Særligt alt det, der foregår uden for banen i en topprofessionel klub, tager han med videre.

- Det tog mig ret lang tid at vænne mig til, for man vil jo ikke træde forkert over for nogen. Det er psykisk tærende at være der. Der er altid et pres og en sort sky over dig ved, at man kan blive fyret når som helst. Der er intet, der er sikkert, siger han.

Efter opholdet i Tampa Bay var der ifølge Phillip Andersen dialog mellem agenten og nogle NFL-klubber, men konkret blev det aldrig.

Han blev hængende i USA et stykke tid, men tog så hjem til Danmark, hvor han har trænet for at gøre sig klar til at gribe en ny chance.

- Jeg har en plan A, indtil den ikke fungerer. Så får jeg en ny plan A. Det er sådan, jeg lever.

- Hvis man vil spille i NFL, kan man ikke kun gå 80 eller 90 procent ind i det. Der bliver man nødt til at gå 120 procent ind i det, og det bliver jeg ved med, så længe det giver mening.

- Hvis de synes, jeg er fed, giver de mig et ring. Hvis de ikke synes, jeg er fed, giver de mig ikke et ring, konstaterer Andersen, der deler efternavn med den danske Hall of Fame-kicker, Morten Andersen.