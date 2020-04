Dansk keeper nyder Zlatan-træning i Hammarby

Det skete for anden gang i mandags, og fredag var den 38-årige AC Milan-spiller altså på græs i Stockholm igen.

Ifølge Reuters ønskede Zlatan Ibrahimovic dog ikke at tale med journalister efter træningen, men svenskeren var med i hele træningssessionen.

Hammarby har den danske målmand David Ousted samt Mads Fenger og Jeppe Andersen i truppen, og målmanden sætter pris på mødet med Ibrahimovic.

- Det er sjovt. Det fører en smule konkurrence i træningen med sig. Folk nyder, at han er her. Han er en god fyr, og det er tydeligt, at han tilfører noget kvalitet.

- Jeg synes, det er fantastisk, og specielt i øjeblikket hvor vi ikke har kampe, siger den 35-årige målmand.

Han skiftede til Hammarby i februar og indgik en aftale for en enkelt sæson, efter at han senest spillede for Chicago Fire i Major League Soccer (MLS).

Her leverede han i sidste sæson i øvrigt en klasseredning på et forsøg fra Zlatan Ibrahimovic, der spillede for LA Galaxy, før skiftet til AC Milan, hvor svenskerens kontrakt udløber til sommer.

Fredag meddelte Formanden for det svenske fodboldforbund, Karl-Erik Nilsson, ifølge TT, at målet er at indlede sæsonen i Allsvenskan 14. juni.

Det kan dog stadig blive senere, hvilket afhænger af myndighedernes retningslinjer fremadrettet i Sverige.

Coronapandemien har lukket ned for fodbold i det meste af Europa, og derfor er Zlatan Ibrahimovic i Sverige og Stockholm og træner med, hvilket ikke er muligt i Italien i øjeblikket.

Sidste år købte Ibrahimovic sig ind i Hammarby og blev medejer af klubben, hvilket skabte stor vrede hos fans af Malmö FF, som er Ibrahimovic' tidligere klub.

Der blev begået hærværk mod en statue af svenskeren i Malmø, og det hele endte med, at statuen blev fjernet.