Dansk kaptajn sørger for Malmö-sejr i Jon Dahls debut

Begge målene i sejren blev scoret af danske Anders Christiansen, der for nylig blev gjort til anfører for Malmö-holdet af sin landsmand.

I kampen mod Mjällby, der var Jon Dahl Tomassons debut som cheftræner for klubben, hentede Malmö en sejr på 2-0.

Efter 0-0 ved pausen slog den tidligere Lyngby- og FC Nordsjælland-midtbanespiller til.

Christiansen hamrede til bolden et godt stykke uden for feltet og sendte bolden op i krogen til 1-0 i det 51. minut.

Kampen blev lukket i tillægstiden, hvor danskeren endnu en gang var på pletten med et akrobatisk spark i feltet.

Foruden Christiansen var der tre danskere på banen i mandagens opgør. Lasse Nielsen og Jonas Knudsen udgjorde således venstre side af holdets forsvar, mens Søren Rieks blev indskiftet efter 64 minutter.

Hos Falkenberg var forsvarsspilleren Marcus Mathisen med fra start i 1-1-kampen mod Häcken.

De to gange Anders med efternavnene Lindegaard og Randrup fik spilletid for Helsingborg, der indledte sæsonen med et nederlag på 0-3 til Varberg.