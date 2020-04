Dansk kæmpe skriver kontrakt med NFL-holdet Jaguars

Steven Nielsen blev natten til søndag den tredje dansker inden for de seneste år til at skrive kontrakt med et hold i verdens bedste liga for amerikansk fodbold.

Det skete, da den over to meter høje og 130 kilo tunge kæmpe natten til søndag satte sin underskrift på en aftale med Jacksonville Jaguars, kort efter at 7. runde i årets NFL-draft var overstået.

Det skriver det danske NFL-site Gul Klud.

Under draften håndplukker NFL-holdene de største talenter fra de amerikanske universiteter. Nielsen var tilmeldt, men blev ikke valgt. Til gengæld stod Jaguars klar med en kontrakt efterfølgende.

Nielsen går dermed i fodsporene på sine landsmænd Andreas Knappe og Hjalte Froholdt, der i henholdsvis 2017 og 2019 trådte ind i den hårdtslående liga.

Ligesom Knappe og Froholdt spiller Steven Nielsen også på den offensive linje, hvorfra han er med til at beskytte angrebets vigtigste spiller, quarterbacken, og skabe plads, når holdet forsøger at avancere via løb.

Nielsen er 23 år og kommer oprindeligt fra Dragør.

Som 18-årig tog han til USA, hvor han gik på La Lumiere High School i delstaten Indiana. På grund af sit talent fik han tilbudt flere såkaldte scholarships fra forskellige universiteter.

Han endte med at vælge Eastern Michigan University, der ligger cirka tre timer i bil fra La Lumiere High School lidt udenfor storbyen Detroit i delstaten Michigan. Her har Nielsen spillet de sidste tre år.

Han er trods sin kontrakt med Jacksonville Jaguars ikke garanteret en plads på holdkortet, når sæsonen - efter planen - går i gang til september.

Sidste år blev Hjalte Froholdt den kun anden dansker gennem tiden, der blev valgt til NFL via draften, da New England Patriots tog ham.

Indtil da var kickeren Morten Andersen den eneste. Han kom ind i NFL i 1982 og spillede helt frem til 2007. Undervejs satte han flere flotte rekorder og gjorde det så godt, at han i 2017 blev indlemmet i Pro Football Hall of Fame som den kun anden kicker nogensinde.

Mens Hjalte Froholdt stadig er hos New England Patriots, så har Andreas Knappe i et stykke tid været uden hold. Silkeborgenseren har været forbi både Atlanta Falcons, Washington Redskins, Indianapolis Colts og Denver Broncos, men har aldrig været på banen i en betydende kamp.

Froholdt kom på grund af en skade aldrig på banen for Patriots i 2019-sæsonen.