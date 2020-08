Dansk ishockeyslider er klar til måneder bag hegnet

Et flere meter højt metalhegn smyger sig rundt om bygninger, hakker veje og fortove midt over og spærrer adgangen for alle, der vil i nærheden af Edmontons store ishockeyarena og hotellerne omkring den.

- Der står sikkerhedsvagter langs hegnet, og vi må ikke gå udenfor. I det øjeblik, man træder udenfor afspærringen, klapper fælden. Så skal vi isoleres og i en lang karantæne, siger Patrick Russell i telefonen fra sit hotelværelse i boblen.

Sammen med sit hold, Edmonton Oilers, tager den danske landsholdsspiller lørdag hul på slutspillet om Stanley Cup, ishockeysportens mest eftertragtede trofæ.

Det er næsten fem måneder, siden NHL-sæsonen blev afbrudt. Og det er ikke nogen nem manøvre at sende sportsfolk på banen, mens covid-19 buldrer i verden udenfor.

Det er derfor, Patrick Russell siden i søndags har levet som frivillig indespærret og skal gøre det, indtil hans hold er slået ud af slutspillet. Det kan i teorien ske i næste uge. Men det kan også vare indtil engang i oktober.

Familie, kæreste og venner må vente. I hvert fald foreløbig.

- Det er selvfølgelig svært, og det er jo blevet diskuteret meget, at folk ikke måtte have familie og børn med herind. Noget tyder dog på, at familiebesøg kan blive tilladt senere i turneringen, siger Russell.

De 24 hold i slutspillet er fordelt i de to canadiske byer Edmonton og Toronto. Her skal alle kampe spilles, indtil der er kåret en vinder af Stanley Cup.

På Edmontons JW Marriott Hotel, hvor Patrick Russell og Edmonton Oilers bor, har seks hold fået en etage hver.

Omgang med spillere fra andre hold var forbudt de første fem dage, og al færden på gangene foregår med ansigtsmaske.

Alt sammen for at få sat gang i sportens milliardforretning og stille sulten hos et ishockeyhungrende tv-publikum verden over.

- Min egen holdning var, at jeg rigtig gerne ville spille, hvis vi kunne overholde alle sikkerhedsforanstaltninger. Jeg har aldrig prøvet at være i NHL-playoff før.

- Det er lidt anderledes, det her. Men det er også meget sjovt at bo sammen med "drengene" gennem sådan en periode.

- Det minder lidt om de turneringer, man deltog i som barn, hvor der er tre kampe om dagen ovre i hallen, som man kan gå over og kigge på, siger Patrick Russell.

Hans kæreste er taget på ferie og venindebesøg i Vancouver. Selv håber den danske forward at skulle være spærret inde bag hegnet i lang tid.

Det vil nemlig betyde, at Edmonton Oilers når langt i slutspillet. Og så finder han nok på noget at fordrive de mange timer på hotellet med.

- Ja, hvad går tiden egentlig med? Når kampene kommer i gang, kommer jeg nok til at se en hel del ishockey.

- Ellers ser jeg fjernsyn, spiller nogle spil med de andre. Og så laver jeg lektier. Det er vist det, siger Patrick Russell, som læser business management som fjernundervisning på universitetet.

Lørdag går playoff om Stanley Cup i gang. I første omgang med en kvalifikationsrunde, hvor Edmonton Oilers møder Chicago Blackhawks. Det hold, der først vinder tre kampe, går videre til hovedturneringen.

Det bliver et anderledes slutspil. Neutral bane. Ingen tilskuere. Jernhegn og sikkerhedsvagter mellem spillere og det almindelige liv.

- Det bliver under andre forhold i år, men det bliver helt sikkert fedt. Jeg tror godt, at vi kan mærke en playoff-atmosfære, når vi først kommer i gang, siger Patrick Russell.