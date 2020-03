Dansk ishockeyprofil kalder VM utopi og går på ferie

Her skal forbundet tage endelig stilling til, om man skal gennemføre det planlagte VM i Schweiz, eller om man skal aflyse den store begivenhed i lyset af den verdensomspændende coronakrise.

En aflysning vil være en slem streg i regningen for IIHF, der tjener godt på det årlige VM. Vælger man at udskyde Schweiz' VM-værtskab til næste år, får det også konsekvenser for de næste mange turneringer.

Der er nemlig for længst udpeget VM-værter helt frem til 2025.

Men selv om det utvivlsomt er en tung beslutning, der skal træffes i forbundets council, er den mangeårige danske landsholdsspiller Julian Jakobsen er ikke i tvivl om, at det ender med en aflysning.

- Det vil være helt utopi at tænke, at det VM bliver til noget. Det kan man ikke, siger Julian Jakobsen.

Som spiller i Aalborg Pirates måtte han i sidste uge se den danske liga blive indstillet med øjeblikkelig virkning. Det samme har været tilfældet i en lang række andre lande.

- Når klubberne ikke har spillet siden starten af marts, så kan du ikke gå i gang med et VM 8. maj.

- Selv hvis coronaspredningen er på tilbagegang til den tid, er det nok heller ikke smart med så mange mennesker samlet på et sted, siger Julian Jakobsen.

Den 32-årige Aalborg-kaptajn har indstillet sig på, at han ikke får is under skøjterne mere på denne side af sommeren.

- Nej, der er sommerferie nu. Der er god tid til at få lagt have, drikke en god flaske vin og så bygge formen op igen, siger han.

Første vigtige landsholdsopgave efter VM er OL-kvalifikationsturneringen i Oslo i slutningen af august. Spørgsmålet er så, om den bliver gennemført til tiden.

- Jeg tror også, at OL-kvalifikationen hænger i en tynd tråd. I mine øjne er der stor sandsynlighed for, at den bliver flyttet til februar, hvor den tidligere har ligget, mener Julian Jakobsen.