Dansk ishockeyformand taber valg til præsidentpost

Det blev dog ikke formanden for Danmarks Ishockey Union (DIU), Henrik Bach Nielsen, som overtog det prestigefyldte hverv.

I stedet pegede medlemmerne fra de forskellige nationale forbund på Luc Tardif, der både har fransk og canadisk statsborgerskab.

Han bliver dermed den blot anden præsident siden 1994.

55-årige Bach Nielsen meddelte i juli, at han ville gå efter topposten.

- Det er på tide, at vi udvider antallet af lande på et højt niveau dramatisk, så de er i position til at være vært ved vores IIHF-begivenheder.

- Vi skal fortsætte med at støtte udviklingen af de nationer, der lige nu er førende, men vi skal samtidig accelerere udviklingen i andre lande - ikke mindst i Asien, sagde han ved den lejlighed.

Det gik dog ikke helt som planlagt for den danske ishockeyformand.

Han nåede til anden runde afstemningen, som i alt bestod af fire runder.

I sidste ende fik Luc Tardif flere stemmer fra medlemslandene end tyskeren Franz Reindl.

Henrik Bach Nielsen var i forvejen en del af IIHF Council, det bestemmende organ i det internationale forbund, som der også er valg til lørdag ved kongressen i russiske Sankt Petersborg.

Dansk ishockey var i fokus tidligere på ugen, da IIHF meddelte, at Danmark næste år skulle være vært for næste års VM i ishockey for kvinder.

Forbundet var dog en kende for tidligt ude. Ganske vist havde DIU vist interesse for mesterskabet, men intet var på plads, understregede direktør Ulrik Larsen. Herefter trak IIHF nyheden tilbage.

På kongressen fik det danske medværtskab til A-VM for herrer i 2025 til gengæld den formelle godkendelse. Mesterskabet skal Danmark afholde sammen med Sverige.