Dansk ishockeyboss kræver Hviderusland fjernet som VM-vært

Flere EU-lande opfordrer til, at landet skal fjernes som medarrangør, så længe regeringen fortsætter med at slå hårdt ned på fredelige prodemokratiske demonstrationer i landet.

I Danmarks Ishockey Union (DIU) lægger man heller ikke fingre imellem:

- Vi vil ikke have vores ishockeylandshold til VM i Minsk. Vi vil have, at VM skal afvikles i et andet land, siger unionens direktør, Ulrik Larsen, til DR.

Han henviser til, at flere danske spillere har udtalt, at de ikke ønsker at spille VM i Hviderusland. Derfor forventer han, at Det Internationale Ishockeyforbund (IIHF) finder en anden løsning snarest.

- Det er landsholdsspillerne, der skal bære de røde og hvide farver. Hvis ikke de vil stille op, så kan vi ikke spille. Men jeg tror simpelthen ikke, at vi kommer så langt ud. Jeg tror, der kommer en løsning fra IIHF forinden, siger Larsen.

Ishockeyunionens formand, Henrik Bach Nielsen, er repræsenteret i IIHF, der skal træffe beslutningen.

Han siger til DR, at han selv er fortaler for at flytte VM, men han tilføjer, at ikke alle i IIHF deler hans opfattelse.

Til sidstnævnte kategori hørte præsidenten for IIHF, René Fasel. For en uge siden sagde han, at han vil "gøre alt" for, at VM bliver afholdt i Hviderusland, men onsdag erklærede han sig mere åben over for at flytte eventen.

Det skete, efter at en ekspertgruppe nedsat af IIHF har udtrykt skepsis over, hvordan Hviderusland håndterer coronapandemien.

- Vi taler med repræsentanter fra andre nationale forbund, der måske overvejer at påtage sig VM-værtskab. Fra et økonomisk perspektiv vil det være en enorm udfordring, sagde Fasel og lovede afklaring inden udgangen af januar.

Hviderusland har oplevet voldsomme demonstrationer rettet mod Lukasjenko, efter at han i august blev genvalgt. Oppositionen beskyldte præsidenten for at have svindlet med valget, og EU har siden indført sanktioner mod Lukasjenko.

Letland har allerede meldt ud, at landet ikke ønsker, at Hviderusland skal være involveret i VM.

Danmark er ved det kommende VM blevet placeret i den pulje, der efter planen skal spilles i Minsk.