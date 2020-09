Dansk holdkammerat tager afslappet på Yates' trøjetab

- Der er ingen af os, der nu sætter os ind i bussen og er kede af det. Selvfølgelig vil mere have mere, men trøjen var aldrig vores mål fra starten, siger Christopher Juul-Jensen.

Yates kom over målstregen 54 sekunder efter den første gruppe, hvor Tadej Pogacar var hurtigst i spurten.

Dermed dumper Yates fra første- til ottendepladsen i det samlede regnskab - en tabel han før Tour de France-starten slog fast, at han ikke var specielt interesseret i denne gang.

- Vi har været lykkelige over, at han har været så aggressiv i sin kørsel fra start, at han kunne tage trøjen. Det viser, at vi har fulgt planen, som var at køre efter etapesejre.

- Vi fik gevinsten i form af den gule trøje i stedet. Den forsvandt så i dag (søndag, red.) til en rytter, som helt sikkert er en af favoritterne til at vinde hele løbet. Det er der ikke så meget at gøre ved, siger Christopher Juul-Jensen.

Tour de France holder hviledag mandag, inden løbet dagen efter fortsætter med 10. etape.