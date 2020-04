Dansk hold-VM i badminton udskydes igen til oktober

Badminton Danmark må endnu engang udsætte hold-VM for herrer og damer, Thomas Cup og Uber Cup, på grund af coronavirus.

Verdensmesterskaberne, der skal afholdes i Aarhus, blev i første omgang rykket fra maj til august på grund af coronavirus, men bliver nu igen udsat, så de nu står til at blive afholdt fra 3. til 11. oktober.

Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Årsagen er den danske regerings og myndighedernes forbud mod forsamlinger på mere end 500 personer, der indtil videre løber frem til udgangen af august.

- Vi har lyttet til rådene fra WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.), sundhedseksperter, de danske myndigheder samt den danske regering, og med de råd taget i betragtning ville det blive svært at afholde Thomas og Uber Cup før september, siger den danske generalsekretær i Det Internationale Badmintonforbund (BWF), Thomas Lund, i pressemeddelelsen.

- Vores førsteprioritet er stadig at sikre atleternes, personalets, de frivilliges, dommernes og hele badmintonsamfundets helbred og velvære.

Badminton Danmark-direktør Bo Jensen siger, at den nye udskydelse sker, så der er størst mulig chance for at kunne få tilskuere på lægterne, samtidig med at myndighedernes anbefalinger og retningslinjer bliver overholdt.

- At det overhovedet har været muligt at rykke verdensmesterskaberne igen er en sejr for Danmark, da vi dermed stadig kan spille på hjemmebane og blive det første land uden for Asien til at afholde Thomas og Uber Cup som et samlet event, siger Bo Jensen.

Dermed er der udsigt til masser af topbadminton i Danmark i oktober. Ugen efter hold-VM bliver årets udgave af Denmark Open således afholdt i Odense.

- Det giver os naturligvis en række andre udfordringer for slet ikke at tale om en masse ekstraarbejde med to så store events i direkte forlængelse af hinanden, siger Bo Jensen.