Dansk hattrick sender klub på førstepladsen i Norge

Den danske fodboldspiller Kasper Junker har sammen med sin klub, Bodø/Glimt, fået en god start på sæsonen i Norge.

Søndag var den tidligere AGF- og AC Horsens-spiller på pletten hele tre gange med fuldtræffere, der var med til at sørge for en storsejr på 6-1 over Haugesund.