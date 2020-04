Kim Rasmussen har tidligere haft stor succes i polsk håndbold. Her ses han som træner for det polske landshold ved VM i Danmark i 2015, hvor polakkerne endte på fjerdepladsen.

Dansk håndboldtræner scorer polsk topjob efter karantæne

Kim Rasmussen overtager det polske tophold MKS Lublin. Rasmussen stod senest i spidsen for Ungarns landshold.

Håndboldtræneren Kim Rasmussen vender tilbage til polsk håndbold, hvor han tidligere i karrieren har haft stor succes.

47-årige Rasmussen skriver på sin Instagram-profil, at han skal stå i spidsen for håndboldkvinderne i MKS Lublin, når det atter er muligt at spille håndbold efter coronakrisen.

- Det føles på en måde som at komme hjem, og jeg betragter mig selv som værende meget heldig, fordi jeg har fået denne chance i en hård tid for sporten, skriver Kim Rasmussen.

Det var netop i Polen, at danskeren skabte sig et internationalt navn, da han gennem seks år havde ansvaret for det polske kvindelandshold.

Under Rasmussens ledelse nåede det ellers upåagtede mandskab to gange frem til VM-semifinalen.

I 2016 overtog han det ungarske landshold, hvor udbyttet til gengæld var noget mere blandet.

Et væld af skader til vigtige spillere gjorde det svært at indfri ambitionerne, og Rasmussens tid i Ungarn fik en nedslående afslutning.

Efter Ungarns exit fra VM i Japan i december blev danskeren af Det Internationale Håndboldforbund (IHF) idømt karantæne på ubestemt tid for dårlig opførsel på et pressemøde.

I februar blev karantænen dog ophævet, og nu overtager han altså MKS Lublin. Holdet toppede den polske liga, da sæsonen blev indstillet 7. marts.