Dansk håndbolds sæsonskæbne afgøres senest 20. april

Senest 20. april vil Dansk Håndbold Forbund afgøre, om sæsonen skal genoptages efter coronapausen.

Det oplyser DHF på sin hjemmeside.

Udvalget for Professionel Håndbold har på et møde torsdag besluttet at følge anbefalingen fra et flertal af klubberne fra de to bedste rækker hos både mænd og kvinder. Her havde cirka tre fjerdedele ønsket en afklaring inden 20. april.

På mødet fik udvalget fremlagt klubbernes syn på forskellige scenarier, der kan komme i spil i resten af sæsonen.

Frem mod den nye skæringsdato skal Udvalget for Professionel Håndbold nu også arbejde på, hvad der skal ske, hvis sæsonen ikke bliver genoptaget.

Håndboldligaerne har ligget stille siden 9. marts, og Divisionsforeningen Håndbold har efterfølgende meldt ud, at 30. juni er bagkant for at spille sæsonen færdig.

Et flertal af klubberne ønsker fortsat at genoptage sæsonen, hvis der kan findes en sportslig fair måde at afgøre turneringerne på.

Blandt andre Århus-træner Erik Veje Rasmussen har til gengæld opfordret til at afslutte turneringerne med øjeblikkelig virkning.

- Jeg synes ikke, at det giver mening at lade spillerne ligge stille i en måned til halvanden og så træne dem knaldhårdt, så de kan spille i løbet af to uger. Det er ikke forsvarligt hverken fysisk eller sportsligt med risikoen for skader og tilfældigheder, siger han.

I første omgang afventer håndboldlederne nye meldinger fra regeringen, som foreløbig har udstukket retningslinjer gældende til 13. april.

Hvis regeringens restriktioner får indflydelse for muligheden for at spille håndbold, kan en beslutning om håndboldsæsonen blive truffet før den fastsatte deadline.