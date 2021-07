Dansk guldhåb forventer verdensrekord ved OL

Her går udviklingen så stærkt, at rekorden falder med jævne mellemrum. Og grænsen for, hvor hurtigt en kvartet i fællesskab kan køre fire kilometer på en cykel, er langtfra nået.

Faktisk har den danske landstræner Casper Jørgensen svært at forestille sig, at man kan vinde OL-guld i Tokyo uden at præstere den hurtigste tid, der nogensinde er blevet målt i disciplinen.

- Jeg har en tro på, at vi slår verdensrekorden her ved OL, men det tror jeg så også, at der er andre lande, der gør.

- Niveauet er højere, end det har været før. Bredden er blevet meget større, og alle kører meget stærkere, siger Casper Jørgensen.

Siden OL i Rio de Janeiro er rekorden faldet fem gange og er nu næsten seks sekunder hurtigere end vindertiden i 2016.

Det er Danmark, der lige nu er noteret for den hurtigste tid nogensinde. Den blev sat ved VM i Berlin for halvandet år siden, hvor den danske kvartet slog verdensrekorden tre gange på to dage.

I forhold til dengang er Julius Johansen blevet skiftet ud med Niklas Larsen, der er tilbage i topform efter et benbrud.

- Vi er bedre, end vi var dengang, og det har ikke noget at gøre med, at vi har skiftet ud, for jeg synes, at alle fem ryttere er bedre nu, end de var i Berlin, siger Casper Jørgensen.

Der er dog en stor ubekendt i den danske guldligning. Ingen kender reelt konkurrenternes styrke.

Den internationale kalender i banecykling har været på vågeblus, siden coronapandemien brød ud kort efter VM i 2020. Danskerne har derfor ingen idé om, hvad de øvrige nationer har haft gang i det seneste halvandet år.

- Nej, det har vi ikke, og det er ret specielt, siger Casper Jørgensen.

- Vi har stået og kigget på lidt træning i hallen, men vi har ikke rigtig nogen fornemmelse af de andre. Personligt synes jeg, at Australien ser rigtig gode ud, men vi ved det ikke rigtig, siger han.

Alle usikkerheder til trods regnes Danmark også internationalt som en oplagt guldkandidat.

De danske ryttere gør da heller intet for at løbe fra favoritværdigheden. Tværtimod medgiver Lasse Norman Hansen, at alt andet end guld kan ligne en fiasko.

- Umiddelbart kan man sige ja. Men eftersom vi ikke kender de andres niveau, handler det for os først og fremmest om at gøre det, så godt vi kan.

- Jeg føler det ikke som et pres at være favorit. Hele mentaliteten i gruppen er anderledes nu, og vi tør sætte næsen op efter et stort resultat, siger den danske banerytter.