Dansk golfvinder sejrede efter ny strategi på sidste hul

Den danske golfspiller Emily Kristine Pedersen tog søndag en imponerende sejr ved Saudi Ladies International på Ladies European Tour.

Sejren blev sikret efter et fremragende slag på 18. hul, hvor danskeren droppede driveren og satsede med en ny strategi.

- Jeg ændrede min strategi på 18. hul. Jeg har slået med driveren de seneste tre dage, men jeg har ramt lidt skævt.

- Jeg vidste, at jeg havde brug for en birdie på sidste hul, og jeg havde virkelig en god fornemmelse med mit slag. Det er et af de bedste slag, jeg nogensinde har slået, siger hun i en pressemeddelelse.

Emily Kristine Pedersens stærke indspil på 18. hul endte på greenen og gav hende muligheden for at lave en eagle. Hun missede dog første put, inden hun sikrede sin birdie i næste forsøg.

Derfor skulle det afgøres i omspil, hvor hun besejrede engelske Georgia Hall.

Det er første gang, at turneringen i Saudi-Arabien bliver spillet.

- Jeg er virkelig glad for at være den første, der vinder turneringen, og jeg synes, det er dejligt, at vi spiller her. Landet har en lys fremtid inden for golf, og forhåbentlig vender vi tilbage de næste mange år, siger danskeren.

Foruden sin tredje sejr på Ladies European Tour kan den 24-årige golfspiller også glæde sig over en topplacering på kvindernes samlede rangliste.

Ifølge Dansk Golf Union kan ingen nå at hente hende på førstepladsen i år, og dermed bliver hun den kun anden dansker til at vinde kvindernes samlede rangliste. Den første var Iben Tinning i 2005.