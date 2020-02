Dansk golfteenager deler førsteplads inden finaledag

Den 18-årige golfspiller Rasmus Højgaard er stadig i spil til sejren i European Tour-turneringen i Omans hovedstad, Muscat.

Efter tredje runde lørdag ligger han således på en delt førsteplads i Oman Open sammen med fem andre spillere.

Efter fredag delte han ligeledes førstepladsen, men nu er det med en flok andre spillere, der alle har brugt 205 slag - 11 slag under par - på de første tre runder.

Højgaard, der i december fik sin første European Tour-sejr i Mauritius Open, brugte lørdag 70 slag svarende til to slag under slag under par. Undervejs blev det seks birdies, men han måtte også notere sig to bogeys og en dobbeltbogey.

De øvrige spillere på førstepladsen er finnerne Sami Valimaki og Mikko Korhonen samt briten Callum Shinkwin, sydafrikaneren Brandon Stone og Joost Luiten fra Holland.

Jeff Winther ligger lidt længere tilbage på en delt 16.-plads i samlet seks slag under par. Søren Kjeldsen er i to slag under par på en delt 44.-plads. Et slag længere tilbage ligger Nicolai Højgaard, og et slag efter ham ligger Benjamin Poke.

Joachim B. Hansen missede fredag cuttet.

Sidste runde spilles søndag.