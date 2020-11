Dansk golftalent slutter midt i feltet på Bermuda

Den 19-årige golfspiller Rasmus Højgaard måtte tage til takke med en placering midt i feltet ved PGA-turneringen Bermuda Championship.

Det danske talent gik søndagens sidste runde i to slag under par ifølge pgatour.com. På banens syvende hul lavede han en eagle. Desuden indeholdt scorekortet to birdies og to bogeys.