Dansk golftalent slår sig ind i topstrid på Tenerife

Det unge golftalent repræsenterer dog de røde og hvide farver på fornem vis på Tenerife. Lørdag skød han sig ind i topstriden i European Tour-turneringen med en flot runde i seks slag under par.

Faktisk spillede Højgaard noget nær fejlfrit. På ingen af hullerne måtte han tage ekstra slag i brug i forhold til par. Det blev til seks birdies.

20-årige Højgaard hopper med runden op på en delt syvendeplads i samlet 14 slag under par. Der er dog et stykke op til førstepladsen, som sydafrikanske Garrick Higgo sidder på i 20 slag under par.

Sidste runde på den spanske ferieø spilles søndag. Benjamin Poke deltog også i Canary Islands Championship, men måtte allerede fredag pakke golftasken efter ikke at have klaret cuttet.

Det er tredje uge i træk, at der spilles golf på European Tour på De Kanariske Øer. Garrick Higgo har mulighed for at tage sin anden sejr. Han vandt også Gran Canaria Open i slutningen af april.