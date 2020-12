Dansk golftalent får god start på Dubai-turnering

Undervejs noterede han sig fem birdies, en eagle samt en bogey, og dermed er Axelsen fem slag efter den førende brite Andy Sullivan.

Axelsen viste prøver på sit store talent tilbage i 2018, da han vandt hold-VM for amatører sammen med Rasmus og Nicolai Højgaard.

Så sent som for to uger siden blev han nummer ni i Andalucía Challenge de Cádiz, der er en turnering på niveauet under European Tour.

I denne uges turnering i Dubai deltager også Rasmus Højgaard, men han ligger helt nede som delt nummer 85 efter en runde i 73 slag.

Bedre gik det for Thorbjørn Olesen, der gik runden i 69 slag og ligger delt nummer 41. Lucas Bjerregaard brugte et slag mere og ligger på en delt 51.-plads.

Længere tilbage ligger Søren Kjeldsen og Jeff Winther, der begge brugte 72 slag.

Turneringen slutter på lørdag.