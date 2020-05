Dansk golfspiller var i krise: Jeg nød ikke at spille

Broch Larsen fortæller til Politiken, at dårlige dage på golfbanen kom til at fylde for meget i hendes øvrige liv.

- Sidste år efter KPMG i juni gik det for op for mig, at jeg overhovedet ikke nød at spille golf og ikke havde gjort det i noget tid, siger golfspilleren til avisen.

- Ugen efter besluttede jeg mig for, at det ikke skulle være sådan. Jeg fandt ud af, hvad der skulle være vigtigt for mig: At man godt kan have en god dag, selv om man ikke spiller så godt.

- Det holder jeg mig rigtig meget op på. Min golf må ikke gå ud over min personlighed og den, jeg gerne vil være, forklarer hun.

I øjeblikket deltager Nicole Broch Larsen ikke i turneringer på grund af coronakrisen, der har haft store konsekvenser for den internationale golfkalender.

Fra 8. juni skal hun deltage i en invitationsturnering på Rømø. Senere i juni deltager hun ved DM for professionelle spillere ved en turnering i Himmerland.