Dansk golfspiller starter stærkt i Italien

Hansen gik runden i otte slag under par efter ni birdies og en bogey. Danskeren deler andenpladsen med sydafrikanske Dean Burmester. De er begge fire slag efter engelske Laurie Canter, der efter at have gået sin bedste runde i karrieren er 12 slag under par.

Nicolai Højgaard fik også en god start på Italian Open. Golftalentet ligger på en delt 16.-plads, fem slag under par.

Thorbjørn Olesen, der vandt Italian Open i 2018, indtager en delt 50.-plads. Knap så godt gik det for Benjamin Poke. Han ligger sidst af alle i otte slag over par.

Den samlede præmiepulje i turneringen er på en million euro - 7,44 millioner danske kroner.