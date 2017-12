Dansk golfspiller smider top-3 på de sidste tre huller

Sammen med hendes første runde, som hun gik fire slag under par, rækker det til en delt 14.-plads samlet.

Koerstz Madsen lå ellers nummer to i turneringen efter første runde, hvor hun kun var et enkelt slag efter den førende.

Nicole Broch Larsen var mere stabil i sit spil torsdag, og hun gik anden runde fire slag under par, og hun indtager en delt sjetteplads.

Emily Kristine Pedersen led under en skidt første runde, der bød på fire bogeys og to dobbeltbogeys, og på trods af at hun gik anden runde i et slag under par, så var hendes anstrengelser ikke nok til at klare cuttet til tredje runde.

Hollænderen Anne Van Dam fører turneringen, efter hun torsdag præsterede syv birdies og samlet er ti slag under par.