Dansk golfspiller ryger ud af topstrid efter skidt runde

En runde i seks slag under par placerede danskeren på en andenplads, blot et enkelt slag efter den førende spiller.

Men på fredagens anden runde røg Nanna Koerstz Madsen ud af kampen om de sjove pladser. Hun er nu på en delt 28.-plads efter at have gået de 18 huller i fem slag over par. Madsen er nu samlet et slag under par.

Det gik galt tidligt på fredagens runde. Efter fem huller var hun hele otte slag over par efter to bogeys, en dobbelt bogey og firedobbelt bogey.

Madsen fik stoppet blødningen og rettet op på sit spil. På de resterende huller fik hun gjort lidt af skaden god igen med tre birdies.

Verdensranglistens nummer et, sydkoreanske Ko Jin-young, fører turneringen i ni slag under par.

Der er ikke noget cut i Group Tour Championship, og Nanna Koerstz Madsen skal derfor også i aktion lørdag og søndag.

Hun er den eneste danske deltager i turneringen, der spilles på Tiburon Golf Clubs bane i byen Naples i delstaten Florida.

Turneringens samlede præmiepulje er på, hvad der svarer til cirka 18 millioner kroner, hvoraf vinderen får 6,7 millioner. Det er årets største vinderpræmie på LPGA Touren.