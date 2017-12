Dansk golfspiller mister skridt i jagt på toplacering

Den danske golfspiller Joachim B. Hansen leverede en runde i et slag under banens par lørdag, men konkurrenterne var bare bedre spillende.

Inden lørdagens tredje runde var danskeren placeret på en delt femteplads med fire slag op til finske Tapio Pulkkanen.

Der blev dog vendt godt og grundigt rundt på tingene, da finnen gik i et slag over banens par på 72 lørdag.

Samtidig strøg indiske Shubhankar Sharma afsted med en runde i syv slag under par. Han indtager nu førstepladsen og er ni slag bedre end Joachim B. Hansen, der inden søndagens sidste runde ligger på en delt syvendeplads.

Også svenske Christofer Blomstrand havde en god dag i Sydafrika lørdag, da han gik sin runde i ti slag under par. Dermed indtager svenskerne andenpladsen med fem slag op til Sharma.

Joachim B. Hansen måtte notere sig både en bogey og en dobbeltbogey lørdag, der også bød på fire birdies for danskeren.

Turneringen i Sydafrika har hele 240 deltagere, og der spilles på to forskellige baner.

For danske Jeff Winther var fredag og lørdag som nat og dag. Efter at han havde leveret en runde fredag i fem slag under par, så endte han lørdagens spil i tre slag over par.

Dermed raslede han fra en delt 19.-plads til en delt plads som nummer 60.

Anders Hansen missede fredag cuttet i turneringen, hvor et topresultat giver mulighed for at kvalificere sig til majorturneringen British Open.