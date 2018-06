Dansk golfspiller leverer eagle i majorturnering

På tredjedagen - den første af to finalerunder - leverede Emily Kristine Pedersen en flot eagle på hul seks. Hun brugte kun tre slag, hvor hullets par ellers var fem slag.

Emily Kristine Pedersen havde svingende held med golfkøllerne i majorturneringen US Open natten til søndag dansk tid.

Men generelt var det en ustabil runde for danskeren, som også blev noteret for hele otte kedelige bogeys og to birdies.

Dermed endte Emily Kristine Pedersen runden i 76 slag - fire slag over banens par - og raslede for anden dag i træk ned i klassementet.

Emily Kristine Pedersen er nu delt nummer 39 i den prestigefyldte turnering i samlet fem slag over par.

17 slag bedre er thailænderen Ariya Jutanugarn, som fører turneringen i 12 slag under par.

22-årige Ariya Jutanugarn har fire slag ned til australieren Sarah Jane Smith, som ellers førte efter de to første runder.

Ud over Emily Kristine Pedersen deltog Nicole Broch Larsen også i de to første dage ved US Open, men hun nåede ikke videre til finalerunderne.