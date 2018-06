Dansk golfspiller holder sig til i toppen i Østrig

Her gik Jeppe Huldahl anden runde i 69 slag, hvilket placerer ham på en delt fjerdeplads i turneringen med i alt syv slag under på banen, der har 72 huller.

Finske Mikko Korhonen er alene i spidsen i ni slag under efter de to dages spil, hvor to spillere har gået i otte slag under.

Jeff Winther var et enkelt slag dårligere end Huldahl fredag, og Winther er delt nummer otte i fem slag under.

Næste dansker er Joachim B. Hansen som delt nummer 13 med fire slag under, mens Søren Kjeldsen er delt nummer 34 med to slag under efter en dag i 73 slag.

Anders Hansen holdt sig akkurat over cutgrænsen med to slag over i alt, så alle danskere er med i weekendens sidste runder.

Verdensranglistens bedste dansker, Thorbjørn Olesen, er ikke med i turneringen, efter at han viste storform i sidste weekend med en sejr i Italian Open.