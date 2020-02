Dansk golfspiller glider ud af topkampen i Puerto Rico

Men lørdag led Cappelens håb om et godt resultat et alvorligt knæk, da han gik tredje runde i to slag over par og gled ned på en delt 49.-plads. Her er han samlet fem slag under par.

Cappelen fik ganske vist to birdeys i tredje runde.

Men to bogeys og en dobbelt bogey på femte hul ødelagde det helt for den 29-årige golfspiller.

Tidligere i turneringen var danske Lucas Bjerregaard også med, men han klarede ikke cuttet efter anden runde.

På førstepladsen ligger norske Viktor Hovland i 18 slag under par.

Turneringen har en samlet præmiesum på tre millioner dollar svarende til omkring 20,7 millioner danske kroner.

Den er en hel del mindre end WGC-Mexico Championship, som afvikles samtidig, og hvor størstedelen af golfens verdenselite er samlet.