Dansk golfspiller er med i topkamp i Sydafrika

Samlet er han ti slag under par efter de første to runder. Det placerer ham på en delt femteplads inden weekendens to finalerunder. Han har fire slag op til finnen Tapio Pulkkanen, der fører turneringen.

Turneringen i Sydafrika har hele 240 deltagere, og der spilles på to forskellige baner.

Torsdag spillede Joachim B. Hansen på Firethorn Course, mens han fredag spillede på Bushwillow Course.

Også Jeff Winther har muligheden for at blande sig i toppen. Han gik anden runde i fem slag under par og er samlet syv slag under på en delt 19.-plads.

Anders Hansen får derimod svært ved at nå toppen. Han ligger delt nummer 100 i to slag under par.

Foruden pengepræmier er der også mulighed for at kvalificere sig til majorturneringen British Open gennem et topresultat i Joburg Open.