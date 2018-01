Dansk golfspiller åbner med plads i top-10 i Sydafrika

Undervejs præsterede Jeff Winther noget så sjældent som to eagles på samme runde.

Danskerne har tre slag op til turneringens førende duo, amerikaneren Chase Koepka og hjemmebanehåbet Branden Grace.

Turneringens fire øvrige danskere har noget længere vej til toppen.

Lasse Jensen er således delt nummer 47 i et slag under par, mens Morten Ørum Madsen og Lucas Bjerregaard ligger delt nummer 80 og delt nummer 97 i et og to slag over banens par.

Værst gik det for Søren Kjeldsen, der ellers er den dansker i turneringen, som ligger bedst placeret på verdensranglisten.

Efter en skidt runde i hele syv slag over par ligger han delt nummer 148. Kun fire spillere har gjort det værre efter første runde.