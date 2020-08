Dansk golfkvinde hopper ind i top-10 i Scottish Open

Tre danske kvinder har gjort sig godt bemærket under LPGA-turneringen Scottish Open i denne uge, og på tredje runde lørdag kunne en ny dansker kalde sig den bedste dansker.

Inden den tredje runde lørdag var det ellers Nicole Broch Larsen og Nanna Koerstz Madsen, der lignede de bedste bud på en topplacering, da de begge gik ind til dagen på en delt sjetteplads, men de faldt begge tilbage.

Larsen og Madsen ligger på delte placeringer som henholdsvis nummer 17 og 24.

Nicole Broch Larsen kom skidt i gang med en dobbeltbogey, mens Nanna Koerstz Madsen løb ind i fire bogeys og ikke præsterede en eneste birdie undervejs.

Så var der mere snit over Emily Kristine Pedersen, der gik lørdagens runde i to slag under par. Det er også hendes samlede facit, og dermed er hun fem slag efter den førende spanier, Azahara Muñoz.

Sidste runde i Aberdeen spilles søndag.