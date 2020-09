Dansk golfkomet lider videre i første major

Det er den 19-årige danske golfspillers første majorturnering, og han indledte torsdag med en første runde i syv slag over par.

Rasmus Højgaard betalte atter dyre lærepenge, da han gennemførte anden runde af majorturneringen US Open.

Fredag var han så i aktion igen på den udfordrende bane på Winged Foot Golf Club i Mamaroneck i delstaten New York.

Anden runde forløb også tungt for danskeren, der efter 18 huller kunne notere sig en runde, der også blev gået i syv slag over banens par.

Dermed endte Rasmus Højgaard efter to dages spil langt nede i stillingen med samlet 14 slag over par, og han lå delt nummer 130, mens spillet stadig var i gang.

Da danskeren var færdig med sin anden runde, og mens der stadig blev spillet, lød den forventede cutgrænse på seks slag over par.

Dermed tyder alt på, at Rasmus Højgaard må sige farvel til turneringen inden weekendens runder.

Rasmus Højgaard leverede en bogey på sit andet hul på dagen, og yderligere syv bogeys fulgte, inden han sluttede med en birdie.

På tidspunktet var amerikanske Patrick Reed i front med fire slag under.

Den amerikanske verdensetter Dustin Johnson lå delt nummer 24 efter en anden runde i par, mens den nordirske golf stjerne Rory McIlroy ligeledes lå med tre slag over, men han var ikke færdig med sin runde.

Golflegenden Tiger Woods havde sit at se til, og han lå langt tilbage med i alt ti slag over par, uden at han var færdig med anden runde.

Rasmus Højgaard er den eneste dansker, der deltager i US Open.