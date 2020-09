Dansk golfkomet før majordebut: Vil gøre alt jeg kan

Sådan har den 19-årige golfkomet Rasmus Højgaard det, før han torsdag som den eneste dansker indleder US Open i New York. Det er samtidig hans første majorturnering.

Deltagelsen er blevet sikret med en serie af topresultater på European Tour gennem halvanden måned.

- Det blev blæst op, da jeg sikrede mig pladsen til US Open. Jeg er med på, at det er en stor turnering og sådan noget, men det skal ikke blæses op, som om at det er vanvittigt.

- Det er ikke kommet ud af det blå. Det er det, jeg træner og spiller for. Så det er ikke overraskende. Men jo - det er da gået hurtigt, siger Rasmus Højgaard.

Indtil for to måneder siden hyggede han sig med computerspil med vennerne under golfsportens corona-nedlukning.

Det skete på drengeværelset hjemme i Billund, hvor han fortsat bor i trygge rammer hos forældrene - i øvrigt sammen med tvillingbroren Nicolai, der også er professionel golfspiller.

I dag vil journalisterne og medierne have fat i ham. Og Danmarks i øjeblikket bedste golfspiller forstår ikke den pludselige virak.

Rasmus Højgaard fik en lille forsmag på, hvad der var i vente, da han i slutningen af juli hentede en andenplads i British Masters.

Siden fulgte en sjetteplads i Hero Open, en tredjeplads i English Championship og en sejr i UK Championship. Sådan en stime er en sjældenhed i golfsporten.

- Da jeg fik en andenplads til British Masters, var der mange, der ville have fat i mig. Og det skete også, da jeg sikrede mig pladsen til US Open - så blev der tænkt, "nå, nu skal han rigtig derover og spille".

- Flere medier ville have fat i mig, men jeg ser det bare som en anden turnering, jeg kan få lov til at spille, siger han.

Selv om US Open er hans første major, så forbereder den unge golfkomet sig til turneringen, som var det enhver anden.

- Der er ingen tvivl om, at jeg skal ud og spille mod de bedste i verden, og det er det, jeg gerne vil.

- Det kan måske blive lidt anderledes, hvis jeg pludselig går og spiller med Rory McIlroy og Tiger Woods, som er mine idoler inden for golf, men det betyder ikke, at jeg vil forberede mig på en anden måde.

- Den måde, jeg forbereder mig på, har jo betydet, at jeg har spillet godt i halvanden måned, så det gælder om at holde fast og skrue på de små ting, der kan gøre mig bedre, forklarer Rasmus Højgaard.

Han vil heller ikke udstikke en målsætning for US Open.

- Det er svært at give mig selv et resultatmål. Jeg ved ikke, hvad jeg går ind til. Det er noget nyt, jeg prøver. Jeg forventer af mig selv, at jeg gør alt, hvad jeg kan. Jeg vil lave min forberedelse og give mig selv 100 procent ude på banen.

- Ender jeg så med at misse cuttet, så er det jo bare sådan, det er. Så er jeg en erfaring rigere i forhold til at spille majorgolf, siger Højgaard.

- Jeg har hørt lidt om banen. Man skal nok forvente en vinderscore, der er over par. Mister jeg fokus i to sekunder, så kan det gå galt.

US Open spilles fra torsdag til søndag i Mamaroneck i delstaten New York.