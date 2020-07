Dansk golfkomet brugte coronapausen på computerspil

- Da det begyndte, tog jeg en lang pause fra golf og spillede noget computer. Playstation med alle mine venner - det brugte jeg en del tid på.

- Ellers har jeg spillet golf og forsøgt at slappe af, siger Rasmus Højgaard til European Tour.

Opladningen til turneringen i England har tilsyneladende været ret god.

Højgaard er ni slag under par efter de to første runder på en delt fjerdeplads - blot to slag efter den førende, italieneren Renato Paratore, før to afsluttende finaledage.

Torsdagens anden runde gik han i 67 slag - fire under par.

- Det var godt. Jeg kæmpede lidt på midten af runden, men ellers var det solidt, siger han.

På hul 17 gled den unge dansker, men det lykkedes alligevel at få sænket en af i alt fem birdies på runden.

- Mine højre fod gled, og derfor var jeg nødt til at gennemføre slaget med den ene hånd, men det endte jo meget godt, siger Højgaard.

På grund af corona-restriktioner var dog ingen bifald, da der ikke er tilskuere til stede ved British Masters i Newcastle. Forholdene minder meget om det, han oplevede i Mellemøsten før corona-nedlukningen.

- Det er anderledes. Det var lidt det samme som i Mellemøsten. Nogle gange er det underligt, at ingen klapper, når man laver et godt putt. Men det er sådan, det er nu, siger han.

Rasmus Højgaard indleder tredje runde fredag klokken 14.30 dansk tid.

Turneringen har deltagelse af flere danskere. Hans tvillingbror, Nicolai Højgaard, missede dog cuttet til finalerunderne. Det samme gjorde Thomas Bjørn og Søren Kjeldsen.

Jeff Winther, Benjamin Poke og Joachim B. Hansen er fortsat med i Newcastle.