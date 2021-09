Dansk golfduo skriver historie ved Solheim Cup

For første gang nogensinde har Danmark to spillere med ved Solheim Cup, der er en klassisk og prestigefyldt golfmatch mellem Europa og USA.

25-årige Emily Pedersen, der bragede igennem med fire sejre på Ladies European Tour i anden halvdel af 2020, ser frem til at lægge den individuelle kappestrid med sine europæiske kolleger på hylden for en stund.

- Det er helt specielt at få lov at repræsentere Europa og være med på et hold. Man opbygger et meget specielt sammenhold i løbet af sådan en uge. Man glemmer lidt alt andet, siger Emily Pedersen.

USA har hjemmebane i Toledo, Ohio, men Emily Pedersen mener til gengæld, at Europa har andre fordele.

- Vi spillede mange holdturneringer som amatører, og det har de aldrig rigtigt gjort i USA. Det bringer mange minder tilbage at være et hold igen, og det er dejligt. Det er meget stort for mig at kæmpe for æren og mit hold, siger Emily Pedersen.

Foursome er første disciplin på programmet med Solheim Cup lørdag eftermiddag dansk tid. Emily Pedersen og englænderen Charley Hull dyster mod et amerikansk par om et point - ud af de i alt 28 point, der er på spil de kommende tre dage.

Pedersen var også med for Europa i 2017 og tabte alle sine tre dyster. Det var i en noget yngre udgave, og efter en svær uge med en del kritik blev hun i den følgende periode ramt af en personlig nedtur med manglende resultater. Hun var i sidste ende nødt til at konsultere en psykolog.

Med hjælp fra sit bagland rejste Emily Pedersen sig, og hun er denne gang en af de første på holdkortet efter sine fabelagtige resultater i 2020.

- Ingen kan i hvert fald påstå, at jeg ikke bør være med, siger Pedersen med henvisning til en del af kritikken i 2017, da hun var en af tre spillere, der blev udtaget af Europas kaptajn frem for at kvalificere sig.

- Jeg er langt mere moden og klar til håndtere det pres og den store opmærksomhed, der er omkring Solheim Cup. Jeg er også en langt bedre golfspiller, så jeg glæder mig meget.

- Jeg skal ikke bevise noget, for jeg ved, at jeg er god nok til at være med, når jeg har en god uge. Jeg kan bidrage mere til holdet end sidste gang, siger Pedersen.

26-årige Nanna Koerstz Madsen, der for nylig var meget tæt på sejren i majorturneringen British Open, sidder i første omgang over for Europa i lørdagens fire foursome-dyster.

Hun kan til gengæld være med senere lørdag, når der spilles fourball.

Søndag afvikles der som lørdag fire foursome og fire fourball-dyster. Mandag skal begge danskere med garanti i aktion, når opgøret afgøres med 12 singleopgør.

Ud over Emily Pedersens optræden i 2017 er Iben Tinning den eneste dansker, der har været med i Solheim Cup. Hun deltog i både 2002, 2003, 2005 og 2007.